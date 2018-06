F1, Helmut Marko promuove Marquez: "Futuro in F1? Perché no?!"

09/06/2018

Helmut Marko apre le porte della F1 a Marc Marquez , dopo i test fatti dal motociclista spagnolo in Austria: "Marc in Formula 1? Perché no - ha detto il super consulente Red Bull - È stato impressionante nelle prove al Red Bull Ring, trovando la confidenza dopo appena un paio di giri. Potrebbe salire su una monoposto dopo il 2020. Vince altri 3 titoli in MotoGP, raggiunge Valentino Rossi e poi passa alle quattro ruote...".

Si tratta ovviamente di una suggestione, considerando che Marko, responsabile dello sviluppo piloti della scuderia austriaca, è al momento impegnato in faccende molto più attuali. In casa Red Bull infatti si sta ragionando su due questioni fondamentali in ottica 2019: innanzitutto il contratto per la fornitura della power unit, dove la scelta sarà tra Renault e Honda ("Lo ufficializzeremmo in Austria", ha detto Marko). Poi, il rinnovo di Daniel Ricciardo: "In Ferrari e Mercedes farebbe il secondo, da noi c'è libera competizione tra i due piloti", ha detto lasciando intendere che la Red Bull punta a rifirmare l'australiano.