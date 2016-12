F1, Hamilton: "Vincere? Non penso sia possibile"

19 settembre 2015

Le grandi sconfitte delle qualifiche di Singapore sono le Mercedes e anche per la gara Lewis Hamilton ha poche speranze. "Non so cosa sia successo, ma qui le gomme non funzionano. Non sono deluso per aver mancato le 8 pole di fila, mi interessa solo vincere le gare e i campionati. Le Ferrari sono state veloci per tutto l'anno, ma non so perché qui abbiamo accusato questo distacco. Vincere? Nella situazione attuale non penso sia possibile", ha ammesso.

Della stessa idea è Nico Rosberg, che anzi si preoccupato soprattutto di difendere il suo secondo posto in classifica da Vettel. "Non so come mai siamo messi così male, abbiamo provato di tutto, ma siamo lontanissimi. La macchina scivola ovunque, non c'è grip. E' proprio brutta da guidare. Proveremo a superare le Red Bull e le Ferrari, ma sarà difficile. Il loro passo gara è molto forte. Non ce lo aspettavamo per niente. Sarà importante per me stare davanti a Hamilton, ma devo stare anche attento a Vettel per il campionato", ha spiegato. Anche Daniel Ricciardo sarà un avversario tosto da superare. "E' bello tornare in prima fila, ci mancavo da un po'. Dovrebbe essere una bella gara, è stata una qualifica emozionante ed è una sorpresa non vedere le Mercedes davanti. Pensavo che stessero nascondendo le loro carte e invece non sono a loro agio. Bisognerà sfruttare questa occasione per tornare tra i primi tre anche in gara. La macchina qui va benisismo", il commneto dell'australiano della Red Bull.