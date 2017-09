F1, Hamilton: "Vettel vuole vincere le prossime sei gare? Auguri"

28 settembre 2017

BOTTAS: "AIUTARE LEWIS? PENSO AL MIO TITOLO"

"Penso solo al titolo, posso ancora vincere". Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, in una recente intervista, non lascia dubbi su quali siano i suoi obiettivi per gli ultimi sei Gran Premi della stagione di Formula 1. Alla vigilia del weekend di gara in Malesia, il finlandese non ha celato la voglia di continuare a lottare per puntare al massimo risultato possibile: "La priorità del team è la vittoria del titolo costruttori. Ancora non è stato fatto nulla e dobbiamo continuare a lavorare per raggiugerlo. Secondo obiettivo per il team la conquista del titolo piloti", ha detto Bottas. "Lewis è chiaramente il favorito e so che potrebbero verificarsi situazioni in cui la squadra mi chiederà di aiutarlo, per il bene del team", ha aggiunto. "Conosco le ambizioni della Mercedes, ma non è mettendomi da parte che aiuterò Lewis. Se ne avrò il passo, cerchero' assolutamente di vincere", ha ammesso Bottas. E sulle possibilità concrete di conquista del mondiale il pilota finlandese non si è nascosto: "Rimangono 150 punti da assegnare. Quindi non rinuncerò all'idea a meno che non siano finite tutte le possibilità teoriche. Vediamo quindi cosa succede".