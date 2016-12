F1, Hamilton: "Vettel è forte? Difficile dirlo: lui ha battuto Webber e Raikkonen, io Alonso"

19 novembre 2015

Lewis Hamilton continua a far parlare di sé e questa volta nel suo mirino c'è Sebastian Vettel. Dopo le dichiarazioni infelici su Schumacher, il campione inglese, in un'intervista rilasciata a Sport Bild, ha dichiarato: "Ho grande rispetto per Seb, ma è difficile sapere quanto sia veramente forte. Lui ha dovuto battere gente come Webber, non certo al suo livello, e Raikkonen, non più al top. Io, invece, ho vinto contro Alonso".