F1: Hamilton snobba Rosberg e avverte: "Mai vinto in Brasile. Per ora..."

14 novembre 2015

Lewis Hamilton diserta la foto dei primi tre classificati dopo le qualifiche del GP del Brasile e manda messaggi: "Ho già raggiunto il mio obiettivo principale per questa stagione, ma qui voglio vincere dato che non ci sono ancora riuscito. L'anno scorso in gara ero forte, spero di ripetermi. Non sono preoccupato". E Nico Rosberg : "C'è ancora in ballo il secondo posto, chiudere la stagione in crescita è sempre positivo".

Rosberg è alla quinta pole position consecutiva: "Sono chiaramente molto soddisfatto. Abbiamo lavorato bene in qualifica, anche se abbiamo avuto qualche intoppo in Q2 e abbiamo dovuto recuperare. In Q3 invece abbiamo fatto ottimi giri, incluso l'ultimo in cui sono andato davvero al limite e in due momenti ho anche rischiato qualcosa, ma sono molto soddisfatto. Gara speciale? No, la vedo come tutte le altre. Ma voglio vincere". Ma Hamilton promette di dargli filo da torcere: "Oggi è andata bene, mi è solo mancato quel poco di margine in più. Il bilanciamento della macchina è ottimo".



Tra i delusi del sabato anche l'eroe di casa, Felipe Massa: "Mi aspettavo che in qualifica andasse molto meglio. Sono stato poco competitivo, la macchina è difficile da guidare dall'inizio del weekend. Il grip è molto basso, qui abbiamo sofferto parecchio ed è una cosa che normalmente non succede. L'ottavo posto è lontano da dove dovevo essere, ma in gara potrà succedere di tutto, speriamo di essere competitivi. Nasr? Non mi ha visto arrivare, forse gli hanno dato informazioni sbagliate dalla squadra. Sono cose che non possono succedere, io non volevo condizionare la sua qualifica, ma a momenti a non passare ero io. La gara? Lotteranno là davanti le Mercedes e poi Ferrari e Red Bull, che sono molto forti".