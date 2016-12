F1, Hamilton: "Siamo già in una posizione di forza"

8 luglio 2016

Hamilton primo, Rosberg ultimo e senza tempo. Commenti opposti in casa Mercedes a Silverstone. "E' stato un grande primo giorno, abbiamo fatto un sacco di passi avanti nel bilanciamento della vettura ed è stato fantastico guidare, anche con questo vento. Abbiamo del lavoro da fare, per rendere migliore il nostro passo, ma quello che abbiamo è già buono e se lo conserviamo potremo essere in una posizione di forza", ha detto Lewis.

Rosberg, invece, ha vissuto un venerdì dai due volti. "Ho avuto una buona sessione mattutina e sono convinto che possa esserci una bella battaglia tra me e Lewis. Peccato non aver potuto girare nel pomeriggio, ma sono sicuro che possiamo risolvere i nostri problemi prima di sabato mattina. Vedrò cosa ha fatto Lewis in questa giornata e cercherò di adattarlo a me", ha raccontato Nico.