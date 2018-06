F1, Hamilton si mette tutti alle spalle nelle libere 1 di Shanghai

13 aprile 2018

Il segnale preoccupante per gli avversari, e per la Ferrari in particolare, è che né Hamilton, né Bottas hanno usato le gomme ultrasoft, cosa che invece hanno fatto ad esempio Raikkonen e Vettel. Hamilton è apparso subito, come spesso gli accade, a suo agio sul tracciato cinese anche se è stato protagonista di un innocuo testacoda. Un dritto nella ghiaia, invece, per Verstappen.



Alle spalle dei tre top team si sono alternate Haas e Renault, mentre Alonso ha chiuso dodicesimo preceduto dal grande protagonista del Bahrain, Gasly. Non si vede la luce in fondo al tunnel, invece, per Alfa Romeo-Sauber e Williams, relegate ancora sul fondo dello schieramento. Da segnalare che la sessione è stata caratterizzata dal forte vento, che ha dato fastidio ai piloti soprattutto alle curve 6 e 16.