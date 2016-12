F1, Hamilton si diletta con il pianoforte

19 ottobre 2015

Prima di partire per il Texas, prossima tappa del Mondiale di F1, Lewis Hamilton ha postato un video in cui fa vedere di saperci fare anche con la musica. Non intonando un pezzo "rap" come si potrebbe immaginare dal suo look, ma suonando un ben più classico pianoforte. E, a giudicare da quanto si sente, il pilota inglese della Mercedes se la cava alla grande anche senza un volante in mano.