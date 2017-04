F1, Hamilton: "Sarà grande battaglia con Vettel"

9 aprile 2017

Lewis Hamilton ritrova il sorriso in Cina e si prepara al grande duello che lo attende quest'anno con Vettel. "Sarà un campionato equilibrato, forse il più equilibrato di quelli cui ho partecipato - ha detto l'inglese della Mercedes - . Con Vettel negli ultimi giri ci siamo scambiati il giro veloce e sono convinto che il Mondiale sarà molto emozionante, una battaglia molto serrata. Le macchine sono più belle e divertenti da guidare".

La prima cosa che Hamilton ha fatto, però, è stata rendere merito ai due rivali con lui sul podio. "Complimenti a Sebastian, ma soprattutto a questo ragazzo qui.... Ha fatto davvero una gran gara", ha detto riferendosi a Verstappen. Sulla sua gara: "E' stata dura. Sono uscito con le intermedie, c'erano tante chiazze di asciutto che si alternavano a tante bagnate, cercavo di tenere la traiettoria. Ringrazio il team, sono fiero del lavoro di tutti, del mio staff, della mia squadra. E' stata una gara fantastica, emozionante per tutti e soprattutto per me. Vettel stava recuperando tanto, senza safety sarebbe stato più vicino. La Ferrari ha fatto un lavoro fantastico".