F1, Hamilton: "Rinnovo? Naturale rimanere qui"

20 maggio 2015

L'annuncio del rinnovo fino al 2018 con la Mercedes non poteva che arrivare alla vigilia del Gran Premio di Monaco, luogo caro a Lewis Hamilton e tappa fondamentale per la conquista del Mondiale: "Era naturale rimanere in questa squadra - le sue parole in conferenza stampa -. Ho sempre pensato di restare qui, diciamo che ci siamo presi il nostro tempo. Ho trattato senza manager e alla fine mi sono anche preso il 10 % di commissione...".

Inevitabile che le domande al leader della classifica piloti ruotino tutte attorno al faraonico prolungamento con la Mercedes: si parla di circa 40 milioni di euro a stagione. "Le cifre ovviamente sono riservate. La Mercedes ha contribuito a farmi arrivare in Formula 1 e sono molto contento del gruppo di persone che lavorano con me, è stata una decisione semplice da prendere e sono felice. Ogni giorno - conclude Hamilton - penso a quanta strada ho fatto, credo che sia davvero una cosa pazzesca". Ma a Montecarlo c'è anche una gara da vincere, e sarà fondamentale soprattutto partire davanti in qualifica. "Monaco è una gara speciale, per me è sempre stata una pista incredibile. E' uno di quei circuiti in cui è davvero un piacere guidare - spiega il britannico, che con il nuovo accordo diventa il pilota più pagato del circus -, solitamente è sempre il weekend più straordinario dell'anno".