F1, Hamilton: "Rinnoverò con la Mercedes. E punto al mio quarto titolo con loro"

14 marzo 2018

Ha le idee piuttosto chiare, Lewis Hamilton : "Non c'è ancora niente di ufficiale ma nell'arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes " ha detto il pilota britannico. Che, all'alba di una nuova stagione, mette in chiaro gli obiettivi, suoi e del team: "Non ci accontentiamo, partiamo per vincere anche questo titolo mondiale . C'è ancora tanto da ottenere" ha detto il campione del mondo in carica di Formula 1.

Lewis Hamilton, nella sede della Petronas, la società di lubrificanti fornitrice della Mercedes, ha parlato del suo legame col team e del rinnovo in vista: "Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c'è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l'accordo". E dopo le dichiarazioni d'amore alla Mercedes, il britannico dimostra subito di non avere affatto la pancia piena: "Non ci accontentiamo, partiamo per vincere anche questo titolo mondiale. Nel team c'è voglia continua di progredire, nessuno si ferma, c'è ancora tanto da ottenere". Hamilton va a caccia di quello che sarebbe il suo quarto titolo con la Marcedes (il quinto totale se si considera quello con la McLaren), che farebbe pokerissimo considerando il campionato vinto da Rosberg.



Ha parlato anche Valtteri Bottas, proprio colui che lo scorso anno ha ereditato il volante di Rosberg: "L'anno scorso dovevo conoscere l'ambiente e le persone. Ho imparato tanto, ora mi sto concentrando sulle prestazioni. In questo team c'è sempre grande fame di vittorie, non ne abbiamo mai abbastanza" ha detto il finlandese.