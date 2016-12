F1, Hamilton rinnova con la Mercedes

20 maggio 2015

Niente volante della Ferrari, almeno per ora. Si è chiuso il tormentone del contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes, con cui il pilota inglese era ed è legato sino al termine della stagione di Formula 1 in corso. Il campione del mondo in carica e la scuderia delle Frecce d'Argento, infatti, hanno rinnovato l'accordo per altri tre anni. L'annuncio è stato dato dalla stessa Mercedes a Montecarlo.