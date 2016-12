F1, Hamilton: "Questa vittoria ci voleva"

7 giugno 2015

A due settimane dalla delusione di Monaco, Lewis Hamilton è tornato a sorridere. "Amo Montreal e questa pista, è stato un weekend fantastico ed è bello tornare sul gradino più alto del podio. E' una vittoria dedicata al mio ingegnere, che ha avuto una settimana difficile. Non avevo il miglior bilanciamento, anche se tutto era sotto controllo. Potevo accelerare quando serviva, non ero a rischio. Se ne avevo bisogno? Credo si sì", ha detto.

Dal canto suo, Nico Rosberg prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Ho fatto una bella gara, ho spinto come un pazzo ma non sono riuscito a riprenderlo. Il secondo posto va bene lo stesso", ha commentato. Quanto a Valtteri Bottas, il finlandese ha regalato alla Williams il primo podio della stagione. "Sono contento per noi come team. La squadra ha fatto un grande lavoro, poi l'errore di Kimi ci ha permesso di guadagnare una posizione. Il cambio di strategia è stato importante. Questo risultato ci serviva, ci dà fiducia, ora possiamo combattere per il podio", la sua gioia.