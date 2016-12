F1, Hamilton punta Rosberg: "A Monaco riaperta la battaglia"

29 maggio 2016

Il successo a Monaco ha galvanizzato Hamilton, che ora può guardare la classifica con più ottimismo. "Che gara, devo ringraziare tutti i tifosi - ha detto il britannico -. Devo ringraziare anche la mia squadra che mi ha dato una grande machcian che mi ha portato fino alla fine. Mi sento un privilegiato a poter guidare questa vettura". Poi sui tanti giri fatti con le gomme da bagnato: "Credo di non aver mai usato così tanto quelle gomme prima di oggi. Non era facile capire come la macchian poteva scivolare e quando cambiarle. L'ultimo giro prima di sostituirle hanno cominciato a degradarsi molto, ma fortunatamente hanno resistito". Poi parole dolci per Ricciardo: "Congratulazioni a Daniel, è uno dei migliori piloti contro cui abbia mai corso. Oggi è stato veloce e mi ha sempre tenuto sotto pressione. Non vedo l'ora di battagliare ancora con lui. Deve sentirsi fiero di come ha guidato, anche se non sarà tanto contento per come sono andate le cose".



Stato d'animo che il diretto interessato non se la sente proprio di mostrare. "Non voglio commentare la gara di oggi - ha detto Ricciardo -. Grazie ai tifosi che sono venuti qui nonostante il tempo". "Non ho idea di cosa sia successo - ha proseguito, puntando il dito contro il suo box -. Mi hanno chiamato loro per il cambio gomme e poi non erano pronti...". "Avevamo la velocità per vincere sia sul bagnato che sull'asciutto, penso di essere stato veloce. Il secondo posto non mi dà giustizia. Perder così fa male", ha concluso.



Infine la felicità di Perez, che ha chiuso al terzo posto: "Sono motlo contento. Il team è stato poerfetto con la strategia. Voglio dedicare il podio al nostro box, che ha preso le decisioni giuste per tutta la gara". "Ho controllato il passo - ha concluso -. Ero veloce, ma Vettel era più veloce di me. Quindi ho dovuto controllare il passo e usare bene le gomme per tenere Seb dietro".