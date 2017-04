F1, Hamilton: "Problemi di gomme, Ferrari molto forti"

28 aprile 2017

Anche per il compagno di squadra Valtteri Bottas, terzo dopo le libere, la situazione non è facile come ammette lui stesso: "E’ stato un venerdì diverso dal solito. Abbiamo avuto problemi con le gomme ultra soft nei primi giri non avendo sufficiente grip. Se vogliamo arrivare in prima fila dobbiamo migliorare. Sul passo gara siamo andati meglio. Non mi sorprendono - conclude il pilota finlandese - le prestazioni della Ferrari, saranno sempre lì".



Difficoltà anche per le Red Bull. Non è soddisfatto soprattutto Max Verstappen, per lui quinto tempo alle spalle delle due Ferrari e delle Mercedes. "Ho avuto problemi di pressione del carburante e questo ha condizionato la mia prestazione. Sicuramente - prosegue il pilota - non è la nostra pista preferita, i rettilei sono lunghi e noi non abbiamo potenza”. Traspare delusione anche dalle parole di Daniel Ricciardo, sesto alle spalle del compagno di squadra. "E' un weekend tutto in salita come mi aspettavo, mi sento bene con le gomme supersoft, ma non con le altre gomme. Ho visto le Ferrari molto forti nelle libere, spero che per noi vada meglio domani in qualifica".