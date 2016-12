F1, Hamilton: "Passi avanti, la macchina è quasi dove voglio"

21 maggio 2015

Lewis Hamilton è fiducioso in vista di qualifiche e gara del GP di Monaco dopo aver dominato le libere. "E' stata una giornata positiva, ma sabato è un altro giorn. Abbiamo fatto tanti passi avanti, la macchina sta arrivando dove voglio. Quanto alla pioggia, era inutile provare sul bagnato", ha detto l'inglese della Mercedes. Sul contratto: "Sono grato al team, farò di tutti per fare bene in questa gara e onorare il rinnovo".

Proverà a rovinargli i piani il compagno di team Nico Rosberg. "Abbiamo usato solo le gomme dure, che qui lo sono un po' troppo per questa pista. Non è il massimo, però è uguale per tutti. Ma per sabato sarà più difficile. Favorito? Sono uno dei favoriti visto la macchina che ho, va forte. Se sono contento del rinnovo di Lewis? Va bene, lui va molto forte".