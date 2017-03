F1, Hamilton padrone della prima giornata di libere a Melbourne

Insomma, Hamilton ha voluto mettere subito in chiaro le cose e far capire agli avversari, Bottas in testa, che non commetterà gli stessi errori che hanno permesso a Rosberg di strappargli il titolo. I distacchi sul resto del gruppo parlano chiaro, come pure i tempi fatti segnare dalla nuove monoposto, subito più veloci delle vecchie. L'inglese già il primo giorno ha migliorato la pole 2016, che era di 1'23"8. Quello che pare certo è che saranno tre le squadre a lottare per il podio. Dietro alle Mercedes, infatti, Ferrari e Red Bull sono apparse un gradino sopra il resto della concorrenza. Chiaramente si tratta solo dei primi chilometri ufficiali, ma non sarà facile strappare le corone piloti e costruttori alle Frecce d'Argento. Sta di fatto, che anche come passo gara Hamilton e Bottas (non proprio brillantissimo nel complesso) sono stati quelli da battere. Chi pensava in una Rossa subito alla pari, come avevano fatto sperare i test di Barcellona, è rimasto un po' deluso. E' vero che sia Vettel, sia Raikkonen, sono stati competitivi, ma lo è altrettanto che il distacco, almeno da Hamilton, è pesante. Vedremo come andrà in gara, quando di solito il divario si assottiglia. Di certo a Maranello dovranno guardarsi dalla Red Bull (soprattutto da Ricciardo), che sembra aver iniziato con il piede giusto, o perlomeno migliore, dopo un anno passato più che travagliato in avvio. Peccato per il fuoripista di Verstappen, che ha rovinato macchina e giornata.



La sorpresa della giornata è stata la Toro Rosso, che ha piazzato Sainz settimo e Kvyat decimo. Tra di loro Grosjean con la Haas e Hulkenberg con una buona Renault. Un po' deludente la Force India, anche se Ocon non se l'è cavata male col 13° tempo. Di fatto è lui il migliore dei (quasi) debuttanti, visto che Stroll è stato 16° e Vandoorne 17°. E Alonso? Solita McLaren, solita sofferenza: 12°a oltre 2" da Hamilton.



La sessione è stata sospesa per qualche minuto a causa dell'incidente di Palmer, andato a sbattere con la sua Renault alla curva che immette sul rettilineo di partenza con meno di mezz'ora di prove. Immediatata la bandiera rossa. Qualche problema anche per Massa, appiedato dalla Williams a causa di un problema al cambio a un'ora dal termine. Ma sabato ci sarà l'occasione per la rivincita.