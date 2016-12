F1, Hamilton: "Non mi fido della Ferrari, per me ha un asso nella manica"

17 marzo 2016

A tre giorni dall'inizio del mondiale F1 il campione del mondo Lewis Hamilton ha avverito la Mercedes di non sottovalutare la Ferrari. "Gli avversari saranno più vicini a noi quest'anno. Non mi fido della Ferrari, per me hanno un asso nella manica che gli permetterà di vincere qui in Australia. Gli uomini della Rossa mantengono un profilo molto basso, ma potrebbero lasciare Melbourne in alto nella classifica", ha detto l'inglese.