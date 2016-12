F1, Hamilton: "Non ho voglia di Ferrari. Futuro? In moto..." Il pilota della Mercedes: "Incredibile la marea rossa dei tifosi italiani"

7 settembre 2015

Lewis Hamilton domenica ha vinto il suo terzo Gp di Monza ma non è riuscito a non emozionarsi sul podio: "Ho provato ammirazione vedendo l'amore e la passione dei tifosi italiani, non si può sacrificare questa gara". Niente futuro in Rosso, ma altri grandi progetti: "Non mi è venuto in mente di voler correre per la Ferrari. Vorrei superare le vittorie di Senna e, una volta lasciata la F1, magari correre in moto".

Ritornando alle immagini di Monza, Hamilton ha fatto tanti complimenti ai tifosi italiani: "Gli inglesi hanno un tipo di energia diversa - ha detto a un evento Petronas -, in Italia nascono con la maglia rossa come Superman. Si vede che la Ferrari scorre nelle loro vene, è come il Dna". Con la vittoria in Italia è arrivato a 40 successi in Formula 1, solo uno in meno del suo idolo Ayrton Senna: "Lo guardavo da piccolo, è un onore essere vicino a eguagliare i suoi Mondiali, ma io voglio andare oltre". Titolo già in tasca? "Sarei un folle a pensare di aver già vinto il Mondiale". Lewis non si vede altri dieci anni tra le monoposto, anche se Ecclestone lo ha definito 'il Valentino Rossi della F1': "E' un complimento ma ho 3 anni di contratto con la Mercedes e poi vedrò. Stanno arrivando tanti piloti giovani, sempre più dura stargli davanti. Ma se mi fermo, mi annoio: magari proverò le moto, come Schumacher".

DOPO MONZA FESTEGGIA CON LA MERCEDES A 6 RUOTE Appena tornato a casa da Monza, Hamilton ha postato su Twitter una foto in compagnia di un "mostro": la Mercedes G 63 AMG 6X6 perché sei sono le enormi ruote dell'auto tedesca. Poi ha chiesto consiglio ai fan: "Sto pensando di comprare questa ragazzaccia, che ne dite?". La 6x6 è stata prodotta in soli 60 esemplari e ora non è più in vendita (recentemente una è stata battuta all'asta per 879mila euro!) ma siamo sicuri che se fosse Lewis a chiederla, in casa Mercedes non direbbero no...

So.... Thinking about getting this bad boy. What do you think? #6x6benz @MercedesBenz pic.twitter.com/fIdfRnPBwG — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 Settembre 2015

