F1, Hamilton: "Messi meglio rispetto alla Malesia"

"La cosa più importante - prosegue Hamilton - è che sappiamo di essere superiori sul giro veloce, ma dovremo ragionare bene in vista di domenica. Mi sento assolutamente a mio agio in macchina, questa è una cosa che mi rende felice". Ma un pizzico di timore per le prestazioni delle Ferrari rimane: "Siamo un po' preoccupati, penso che Vettel e Raikkonen saranno molto vicini. Per quello che ho visto mi sembrano molto forti sul passo gara". Anche Nico Rosberg appare contento, ma il passo gara delle Rosse non lo lascia affatto tranquillo: "Era importante fare tanti giri in serata - spiega il tedesco -, la gara si svolge di sera e le difficoltà di mezzogiorno sono normali. In qualifica siamo più veloci delle Ferrari, ma domenica sarà durissima: Raikkonen e Vettel vanno forte, hanno una costanza forse superiore alla nostra".