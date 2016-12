F1, Hamilton inizia con il piede giusto

25 novembre 2016

Lewis Hamilton ad Abu Dhabi vuole scrivere un copione tale e quale agli ultimi tre Gran Premi, con un dominio iniziato nella prima sessione delle libere e concluso la domenica sotto la bandiera a scacchi. Il primo capitolo va in questa direzione perché il britannico rifila quasi quattro decimi a Rosberg e anche nel passo gara mostra già un ritmo da vittoria. Uniche pecche un lungo e un testacoda, giustificati da una pista resa scivolosa da residui di sabbia che hanno complicato la vita anche ad altri piloti (vedi Grosjean). L'altro protagonista delle libere 1 è Max Verstappen, che ha tanta voglia di essere ancora protagonista e alla fine si porta a contatto con la Mercedes numero 6. Rosberg, che in caso di vittoria di Lewis sarà campione anche con un terzo posto, è andato bene con le gomme ultrasoft, mentre non è riuscito ad abbassare i suoi tempi con le soft.



Le Ferrari iniziano piano su un circuito dove sarebbe fondamentale finire sul podio per chiudere con un sorriso la stagione. Per adesso però non c'è partita con Red Bull e Mercedes, Raikkonen accusa addirittura un secondo e sette di ritardo. La scuderia di Maranello aspetta però fiduciosa la seconda sessione di libere dove il sole tramonterà e le temperature si abbasseranno. Una situazione che peraltro si ripeterà nei momenti decisivi del weekend: durante le qualifiche e in gara. Ottima sessione per Sergio Perez sesto e Carlos Sainz ottavo.