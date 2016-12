F1, Hamilton impone Wehrlein alla Mercedes L'inglese non vuole un pilota che gli faccia ombra. E Briatore toglie Alonso dalla lista dei candidati al dopo Rosberg

9 dicembre 2016

Non sarà un pilota di punta il prossimo compagno di Lewis Hamilton alla Mercedes. Secondo quanto riportato da Marca, il pilota inglese avrebbe imposto al team un compagna che non gli faccia ombra e non lo metta in difficoltà come ha fatto Nico Rosberg. L'indiziato numero 1 è così Pascal Wehrlein, l'ultima stagione al volante della Manor. Intanto Flavio Briatore toglie Fernando Alonso dalla lista dei papabili: "Ha un contratto con la McLaren".

Marca riporta la ricostruzione di un pilota ovviamente rimasto anonimo che aveva contatto la Mercedes. Da Brackley, sede della scuderia anglo-tedesca, gli era stato risposto così: "Il posto è di Wehrlein. E' una richiesta precisa di Hamilton, che ha messo il veto sulla possibilità che il team ingaggi un qualsiasi pilota di prima fascia". In soldoni, niente Bottas, tantomeno Alonso, i cui rapporti in passato alla McLaren sono stati tesi più che mai".



Wehrlein, 22 anni, è stato ingaggiato nel 2014 come terzo pilota dalla Mercedes e spedito nell'ultima stagione alla Manor per fare esperienza. Uno solo il punto conquistato nel Mondiale, nel GP d'Austria. Ora sotto l'albero potrebbe trovarsi un regalo splendido e inatteso: un volante della scuderia regina della F1.

BRIATORE: "ALONSO RESTA IN MCLAREN" Flavio Briatore, manager di Alonso, entra in tackle sulla Mercedes che ha fatto delle avances al pilota spagnolo. "Possibile che quando si libera un volante si pensi sempre a Fernando? C’è un contratto e lo rispettiamo” le parole del manager riportate dalla Gazzetta dello Sport - In Ferrari la situazione era diversa e noi avevamo un patto con Montezemolo: se nel 2014 non fosse arrivato il Mondiale, saremmo stati liberi. E Luca mantenne la promessa. È vero che Mattiacci ci offrì un rinnovo triennale, ma rifiutammo".

