F1, Hamilton: "Il miglior venerdì della stagione"

25 agosto 2017

In casa Red Bull sono stati provati assetti complementari, con Verstappen che ha chiuso davanti al compagno di team Ricciardo: "È stata una giornata ok, ma niente di speciale - ha detto l'olandese - Io e Daniel abbiamo provato cose diverse perché stiamo cercando il giusto compromesso. Noi vicini a Ferrari e Mercedes? Aspettate le qualifiche...loro riescono sempre a tirare su il motore, noi no".



L'australiano ha approfondito la questione della doppia strategia: "La nuova ala che ho provato io mi fa fare troppa fatica nel secondo settore (quello più guidato, ndr), però vado forte sui rettlinei, nel primo e nel terzo. Col set up di Max invece era il contrario. Sicuramente domani avrò bisogno di maggior carico aerodinamico, serve un buon compromesso. Domenica comunque possiamo fare una buona gara".