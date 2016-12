F1, Hamilton: "Ho pensato che non ce l'avrei fatta"

25 ottobre 2015

Lacrime per Lewis Hamilton dopo il tris iridato. "Spero di aver divertito tutti con un bello spettacolo. Non riesco a esprimere quello che provo, devo ringraziare il team e tutto quello che ha fatto per me e anche la mia famiglia", ha detto. E ancora: "Ho pensato molte volte che non ce l'avrei fatta, ma non ho mai smesso di crederci. Ho spinto e alla fine ho vinto. Non bisogna mai mollare e inseguire sempre i propri sogni e i propri desideri".