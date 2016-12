F1, Hamilton: "Ho fatto dei giri sexy"

19 marzo 2016

E' un Lewis Hamilton al settimo cielo quello che commenta scherzando la sua pole australiana. Per prima cosa fa i complimenti alla squadra e a se stesso. "Voglio togliermi il cappello per quello che hanno fatto gli uomini del team, ho fatto dei giri direi sexy. Mi sono divertito in queste qualifiche e sono davvero contento. Non potevo fare e sperare di più", ha detto il campione della Mercedes.