F1, Hamilton: "Gara noiosa, io devo correre e non gestire le gomme"

15 novembre 2015

Continua il gelo tra i due, con Hamilton che nemmeno tocca il compagno sul podio e aggiunge: "La strategia? Il team si aspettava che le gomme durassero di più. Io invece non ne ero tanto convinto. Questa pista è bellissima, ma non si riesce ad andare vicino agli avversari per combattere. Non so se altri siano riusciti a fare sorpassi, ma credo serva un grande vantaggio di passo per farlo. Ed è un peccato, sarebbe bello fare più sorpassi qui. Nico in queste gare sta avendo la meglio, è incredibile in qualifica e in gara non sbaglia mai".



Rosberg analizza le chiavi della sua vittoria: "Frenavo presto in curva 1? Non saprei, di certo ho cercato di controllare il passo e di non esagerare. Volevo gestire le gomme che qui si consumano molto. Il secondo stint, in cui sono riuscito a non strapazzarle, è stato decisivo. Poi volevo controllare il risultato e ho chiesto al team di non darmi più comunicazioni via radio. Il recupero di fine stagione nasce da un duro lavoro durato mesi. Dovevo dare una svolta, ora voglio vincere anche ad Abu Dhabi. In futuro sarà importante spingere sin dall'inizio della stagione, devo riuscire a farlo".



Il "padrone di casa" Felipe Massa si era detto delusissimo anche prima della squalifica che gli ha tolto pure l'ottavo posto: "Impossibile non avere rimpianti. In un posto meraviglioso e davanti a gente meravigliosa ho fatto una gara non bella. Per tutto il weekend non sono riuscito ad avere il passo giusto. Ora vediamo di chiudere bene l'anno e di lavorare per il prossimo. Per riuscire a superare Mercedes e Ferrari dovremo fare il lavoro triplo. Analizziamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso e soprattutto quelli che hanno fatto le altre squadre. Quest'anno infatti non siamo migliorati e abbiamo perso terreno, soprattutto dalla Ferrari. La cosa più importante sarà non ripetere gli errori e fare meglio l'anno prossimo".