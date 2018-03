F1, Hamilton firma la prima giornata di prove libere in Australia

Un Hamilton di un altro pianeta quello visto "Down Under", capace di far registrare tempi record sia sul passo gara, sia sul giro veloce. Insomma, butta male per gli avversari anche se c'è chi come Verstappen che non sembra aver paura del campione del mondo. L'olandese ha chiuso non distante dal leader del gruppo, confermandosi come il miglior talento emergente del circus. Ha fatto meglio pure di Bottas (protagonista di un lungo in avvio), segno che potrebbe rendere la vita difficile anche a Hamilton. Venerdì più complicato, invece, per l'idolo di casa Ricciardo, costretto al settimo tempo dietro anche alla Haas di Grosjean e con l'aggravante della penalizzazione per non aver rispettato i limiti di velocità in regime di bandiera rossa, che gli farà perdere tre posti in griglia.



Capitolo Ferrari. Se nelle libere 1 le Rosse erano rimaste abbottonate, non usando le gomme più performanti, nelle seconde si sono avvcinate notevolmente a Hamilton, anche se Raikkonen è apparso più in palla di Vettel, soprattutto per quanto riguarda la simulazione di GP. Vedremo se durerà nei prossimi due giorni, dove è attesa pioggia. Ancora benino le McLaren, con Alonso ottavo e Vandoorne decimo, divisi da Magnussen.



Più difficile la giornata dei baby Hartley, Gasly e Sirotkin, capaci di mettersi alle spalle soltanto le Sauber-Alfa Romeo di Ericsson e Leclerc. Qualche preoccupazione in più per Stroll, costretto ad abbandonare la sua Williams lungo la pista per un problema al motore accusato dopo una prova di partenza.



Da segnalare che la sessione è stata interrotta per qualche minuto dopo l'esposizione della bandiera rossa a causa di un pezzo di erba sintetica finita proprio sulla linea del traguardo, che ha costretto i marshall a entrare in pista.