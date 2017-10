F1, Hamilton festeggia con il piccolo Darth Steve

30 ottobre 2017

Feste, eventi esclusivi, belle ragazze, ma non solo. Lewis Hamilton, fresco del quarto titolo mondiale in Formula Uno, ha mostrato il lato più tenero di sé e il grande attaccamento per la famiglia. Il pilota inglese, sull'aereo che lo ha portato in Florida, ha postato un video molto tenero in compagnia del piccolo Darth Steve di soli 6 mesi. Poi la vera festa, in compagnia dei familiari, è andata in scena in una discoteca di Miami ed è durata fino all'alba.