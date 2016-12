F1, Hamilton fa volare la Mercedes a Monaco

21 maggio 2015

Dopo aver incassato la sconfitta di Barcellona, insomma, Hamilton sembra deciso a non lasciare un'altra occasione ai suoi rivali. Il campione in carica è sceso in pista (o meglio, in strada) nel Princpato con la cattiveria di chi non vuole smettere di vincere mai. E' stato il più veloce sul giro secondo, facendo una prima prova di pole position, e poi si è concentrato sul passo gara. Nessun intoppo, anche perché qui la mercedes sembra davvero volare. Prima classifica a parte, anche la ferrari è partita bene. Il distacco di Vettel da leader è minimo e non deve ingannare il fatto che davanti a lui ci siano due macchine che finora sono sempre rimaste alle spalle, anche se in situazioni diverse. Per Ricciardo, comunque, si tratta di un raggio di sole in una stagione finora davvero buia. Sono rimasti un po' ai margini della sfida Kimi Raikkonen e Nico Rosberg, ma già dal pomeriggio torneranno nelle posizioni che contano. Qualche segnale incoraggiante anche per Fernando Alonso, alla fine 11° dopo essere stato a lungo nella top 10. Il distacco di un solo secondo da Hamilton vale già quasi una vittoria e anche il fatto che Button sia alle sue spalle nonostante abbia perso più di mezz'ora ai box fa ben sperare la McLaren.