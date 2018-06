F1, Hamilton: "È tutto surreale, risultato che va oltre i miei sogni"

29 ottobre 2017

Lewis Hamilton fatica a trovare le parole dopo la conquista del quarto titolo mondiale in carriera: "È tutto surreale - ha detto il britannico della Mercedes - Una giornata bellissima, mi sento veramente felice. Oggi ho dato tutto il mio cuore e non mi sono mai arreso. Questa è stata la stagione più impegnativa di tutte per aver lottato contro Sebastian. Il risultato è ancora più grande di quelli che erano i miei sogni da bambino".

Lewis ha reso comunque omaggio al rivale della Ferrari, nonostante una vittoria ormai già scritta da tempo: "Ho dovuto essere concentrato al massimo per tutto l'anno e non commettere mai errori, dovendo lottare contro un 4 volte campione del mondo. Quel contatto inziale mi ha messo fuori dai giochi oggi, ma non ho mai permesso a chi mi stava davanti di allungare e ho dato tutto me stesso. Sognavo tutto ciò fin da quando ero bambino e guardavo la F1 in televisione. Arrivare tra i più grandi? Era solo un sogno, tutto questo va anche oltre".