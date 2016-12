F1, Hamilton e Rosberg: "Fiduciosi per la gara"

"La priorità era capire le gomme e come lavorano perché alla fine la gara è la cosa che più conta nel weekend. Il nostro passo, comunque, è già abbastanza buono", ha aggiunto. Sorride Nico Rosberg, il più veloce in configurazione gara. Anche perché le Ferrari sono dietro. "E' bello tornare in Europa e soprattutto su questa pista, dove abbiamo percorso parecchi giri in inverno. Nel pomeriggio ho lavorato parecchio sul passo gara e sono soddisfatto del mio long-run visto che sembriamo più veloci delle Ferrari. Sul giro singolo ho ancora del lavoro da fare per trovare più velocità. Per questo dovremo capire dove poter migliorare. Le condizioni della pista penso siano state difficili per tutti. Non so perché, ma spero che tutto sia più prevedibile per le qualifiche e la gara", il suo commento.