F1, Hamilton e Rosberg festeggiano il titolo costruttori alla Mercedes

13 ottobre 2015

Lewis Hamilton , Nico Rosberg e tutta la squadra si sono recati allo stabilimento Mercedes a Brackley e Brixworth per festeggiare il titolo costruttori vinto a Sochi. Per la scuderia tedesca è il secondo consecutivo e il pilota inglese ha voluto ringraziare i tecnici: "So che fate il massimo per spingerci forte, io cercherò di vincerne per voi tanti altri ". Rosberg ha invece mandato un messaggio alle scuderie rivali: " Abbiamo ancora tanto potenziale , non c'è limite a quello che possiamo fare in futuro".

Festeggiando il titolo, Hamilton (vicinissimo a vincere quello piloti) ha parlato a meccanici e operai: "Quando sono arrivato nel 2013, non sapevo cosa aspettarmi ma mi sono sentito subito a casa. Vincendo il titolo in Russia, ho urlato come mai prima! So che farete di tutto per farci vincere ancora, vedendo i vostri sforzi sono orgoglioso della nostra conquista. Ma voglio anche citare Nico, non ha avuto un'annata facilissima ma è un grande compagno di squadra, un avversario leale con cui mi confronterò anche nei prossimi anni".

Da parte sua, il tedesco ha risposto così: "E' stata dura ritirarmi in Russia ma vedervi così felici mi ha alzato il morale. Ho visto crescere questa squadra negli anni, penso a quando, all'inizio, è stata dura mentre ora stiamo facendo la storia della Mercedes. E' una bella sensazione essere qui, non c'è limite a quello che potremo ancora fare. Grazie a tutti, non vedo l'ora di avere nuovi ed emozionanti ricordi da condividere con voi".