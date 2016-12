F1, Hamilton domina anche le seconde libere di Monaco

21 maggio 2015

Il tempo avuto a disposizione, comunque, è bastato per capire che non sarà facile mettersi alle spalle un Hamilton in grande forma. L'inglese vuole conquistare la sua prima pole posizione a Montecarlo e rinfrescare l'unico successo ormai datato 2008. L'impressione è che l'unico in grado di poterlo battere è ancora Rosberg, che qui si è imposto nelle ultime due edizioni ed è reduce dal successo "scacciacrisi" di Barcellona. Quanto alla Ferrari, solo sabato si potrà capire il reale potenziale della SF15-T tra i palazzi di Monaco. Vettel, protagonista anche di un dritto, e Raikkonen sono rimasti piuttosto abbottonati rimandando ogni sentenza alla seconda giornata di prove. Dietro si sono messe in luce le "cugine" Toro Rosso e Red Bull con Kvyat (il più veloce sul bagnato), Sainz e Verstappen, ma anche Alonso che su un tracciato dove conta il manico, è sembrato riuscire a sopperire ai limiti della McLaren: è ottavo ma abbondantemente davanti alle Williams di Massa e Bottas. Da segnalare l'incidente di Merhi, andato a sbattere con la sua Manor all'uscita del tunnel. Peccato solo che l'arrivo della pioggia a oltre un'ora dal termine della sessione abbia impedito ai piloti di continuare a girare, se non qualcuno per una manciata di giri negli ultimissimi minuti. Le previsioni, infatti, danno per sabato e domenica tempo sereno o comunque pista asciutta e per questo sarebbe stato inutile continuare a provare. Per il disappunto del pubblico presente sulle tribune.