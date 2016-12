F1, Hamilton: "Critiche di Rosberg? In Cina ero il più veloce"

A sette giorni dal trionfo in Cina , Lewis Hamilton torna a parlare nella consueta conferenza stampa di vigilia del GP del Bahrain di Formula 1. Il campione del Mondo in carica risponde alle critiche ricevute dal compagno di squadra in Mercedes, Nico Rosberg . "Io ho sempre parlato in pista, lo faccio da quando avevo 8 anni. Rosberg dice che ero troppo lento, ma vince chi va più veloce. Io ero più veloce, tutto il resto, non mi interessa".

A chi gli chiede quale sia la scuderia che può maggiormente impensierire la Mercedes nel prossimo Gran Premio, Hamilton risponde: "Le Ferrari saranno molto competitive. Combatteremo con loro per la vittoria". Intanto il team tedesco deve cercare di aumentare il gap con le altre scuderie, migliorando i piccoli problemi evidenziati in questo avvio di stagione: "Sono certo che la Mercedes risolverà in breve i problemi di usura gomme".

Non poteva ovviamente mancare una battuta sul caso dello champagne spruzzato addosso ad una hostess sul podio di Shanghai, considerato da qualcuno come gesto sessista: "Non capisco davvero perché qualcuno si sia offeso - ha detto Lewis - non volevo certo offendere o mancare di rispetto a lei o a qualcuno. L'importante è che la ragazza non si sia offesa, se no mi sarei preoccupato di più".

Presente in conferenza anche Daniel Ricciardo che spera di migliorare il suo nono posto in Cina: "Ci aspettiamo di fare qualcosa di più rispetto all'ultimo weekend. Non si può fare molto in una settimana ma comunque abbiamo più potenzialità".