F1, Hamilton: "Ci sarà di sicuro un nuovo contratto con la Mercedes"

18 dicembre 2017

Ma, a sorpresa, la sua passione sono più le moto delle auto. “Non mi piace guidare, mi piace solo andare veloce in pista… Di solito mi portano in giro, però ho la moto. Vivo a Monaco dove mi piace tantissimo andare in moto. Quando vado in giro mi sento un po’ come Valentino Rossi, beh non proprio come lui... Sono amico di Valentino, è davvero quello che mi piace più di tutti”, ha aggiunto prima di esibirsi al pianoforte.



Di sicuro Hamilton adora la vita mondana e non lo nasconde. Tra i suoi momenti migliori c'è il pranzo con la regina Elisabetta. “È stato veramente figo. Mi hanno chiamato mentre ero in Brasile per l’ultima gara del 2009 e mi dicono: la Regina la invita a colazione, io non ci credevo, ma poi sono andato in Inghilterra per andare a pranzo. Lei è la nonna più simpatica che ci sia, è davvero una nonnetta fantastica. Ho mangiato, se non mangi è maleducazione. La Regina non ha mangiato tantissimo, ma parlava molto, abbiamo parlato di cani, di cibo, di musica e di quello che fa nel fine settimana: una conversazione fantastica. La Regina fa un sacco di cose nel fine settimana: porta a spasso i cani, va a fare passeggiate, guarda la televisione - infatti abbiamo parlato di alcuni film - ma guarda anche gli spettacoli televisivi. Aggiungo che suo marito guarda anche le nostre gare e anche lei. È stata una delle cose più fantastiche della mia vita, un grande onore”.



Indimenticabile anche l'incontro con Mandela: "Incontrare Nelson Mandela è stato come incontrare un re, un essere umano meraviglioso, sempre sorridente".