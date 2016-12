F1, Hamilton chiude il campionato con una bella sbronza

30 novembre 2015

Bere per festeggiare il titolo di F1 o per dimenticare l'ennesima sconfitta subita da Rosberg in questo finale di stagione? Nel dubbio Lewis Hamilton ha deciso di darci dentro davvero e dopo il GP di Abu Dhabi si è scatenato. Con la bottiglia di sicuro, a giudicare dalla foto che lui stesso ha postato su Instagram...