F1, Hamilton campione se...

8 ottobre 2017

Lewis Hamilton, con 59 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, ha praticamente in tasca il suo quarto titolo Mondiale. L'inglese della Mercedes può laurearsi campione già ad Austin con tre gare di anticipo: dovrà guadagnare 16 punti sul tedesco della Ferrari per festeggiare. Missione difficile, ma non impossibile visto che il numero 44, in cinque gare sul circuito del Texas, ne ha vinte quattro. La pista statunitense è una delle sue preferite e cercherà di chiudere il discorso Mondiale. Poi ci saranno le gare in Messico, Brasile e Abu Dhabi. Vettel non vuole mollare, le speranze sono ridotte al lumicino per il campione della Rossa. Lewis è pronto a eguagliarlo a quota quattro Mondiali vinti in carriera.



HAMILTON CAMPIONE SE...

- Vince e Vettel arriva sesto o peggio

- Arriva secondo e Vettel arriva decimo o peggio