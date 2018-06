F1, Hamilton: "Basta perdere punti rispetto a Vettel"

12 aprile 2018

"Quella di Shangai è sempre stata una buona pista, spero davvero di poter risalire e tornare nelle posizioni per le quali abbiamo lavorato nelle ultime due gare". Alla vigilia del Gran Premio di Cina , terza prova del Mondiale di F1, Lewis Hamilton punta a non perdere ulteriore terreno dall'attuale leader del Mondiale Sebastian Vettel : "Ci saranno cose interessanti, ma sono 17 punti dietro e non posso permettermi di perderne ancora da Seb".

Hamilton ha poi aggiunto che è necessario migliorare la comunicazione in gara tra i piloti e il team dopo quanto accaduto nelle prime due gare del campionato: "Ci siederemo e discuteremo sulle ultime due gare. Cercheremo di lavorare sui questi aspetti e migliorare, e non ho dubbi che lo faremo. Non voglio che mi parlino tutto il tempo quando non ce n'è bisogno. Bisogna elaborare un rapporto che possa funzionare meglio e, cosa ancora più importante, che sia contraddistinto da informazioni precise". Il campione del mondo ha poi concluso ammettendo che "credo che alla Ferrari siano stati più aggressivi con la strategia ma nel complesso hanno fatto un lavoro migliore del nostro".