F1, Hamilton annuncia: "Correrò in MotoGP"

1 aprile 2018

Pesce d'aprile per Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes ha usato il suo profilo Instagram per annunciare il suo passaggio in MotoGP nel 2018 con la Mv Agusta: "Breaking news: ho deciso di passare alle due ruote". Tutto falso e l'ha confermato lo stesso campione del mondo di Formula 1 con la foto successiva. Un modo originale per fare gli auguri di Pasqua ai suoi fan. Hamilton correrà ancora a lungo in F1 e sta trattando il rinnovo con la Mercedes.