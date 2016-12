F1, Hamilton a una vittoria dal titolo: "Nulla è assicurato"

19 ottobre 2015

Lewis Hamilton ha le mani sul titolo, che potrebbe arrivare già ad Austin. In Texas l'inglese si presenta con 66 punti su Vettel e 73 su Rosberg: per trionfare con tre gare di anticipo dovrà guadagnare 9 punti al ferrarista e 2 al compagno. Insomma, basterà vincere per festeggiare. "L'esperienza mi ha insegnato che finché non c’è la parola fine non hai nulla di assicurato e non affronterò questo weekend pensando di avere qualcosa di garantito", ha detto.