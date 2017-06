F1, Hamilton: "A fine stagione potrei ritirarmi"

21 giugno 2017

Sono dichiarazioni che fanno rumore quelle di Hamilton, che alla vigilia del GP di Azerbaigian annuncia un suo possibile addio alla Formula 1: "Il mio destino è nelle mie mani - dice il pilota ad Auto, il magazine della FIA -. Potrei decidere di ritirarmi alla fine di questa stagione. E allora l’eredità che lascerei sarebbe meno pesante se decidessi di ritirarmi tra cinque anni? Chi può dirlo? Non amo fare piani perché non so cosa mi aspetta".