F1, Hamilton: "Vettel è stato scorretto"

25 giugno 2017

È arrivata anche la versione di Lewis Hamilton sul contatto con Sebastian Vettel. L'inglese della Mercedes si è scagliato contro il ferrarista: "Non c'è neanche bisogno di parlarne perché tutti hanno visto quello che è successo. Posso solo dire che non è la condotta che ci si aspetta da un quattro volte campione del mondo, si è comportato in modo scorretto ma è andata così". Il numero 44 si è difeso: "Non ho frenato apposta, lui evidentemente non stava guardando. Ero davanti e dovevo controllare il passo come ho fatto anche negli altri giri".