F1, Hamilton: "Sono fantasticamente veloce"

7 luglio 2017

Il venerdì di Spielberg ha avuto un solo padrone: Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes ha dominato i due turni di libere del GP d'Austria: "Per me è stato un venerdì molto buono, senza gravi mal di testa di cui lamentarsi, finora. Nel pomeriggio abbiamo sostituito una candela, però il team ha fatto un ottimo lavoro a sistemare la vettura e così abbiamo completato il nostro porgramma".



Hamilton è pienamente soddisfatto della sua vettura: "La cosa più importante è che la vettura è fantasticamente veloce qui, ha un bell'equilibrio e si controlla bene in pista: è una macchina molto veloce rispetto a quella che abbiamo utilizzato qui l'anno scorso. La squadra è in buone condizioni e siamo tutti all'altezza di un'altra emozionante lotta con la Ferrari nel week end".