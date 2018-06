F1, Hamilton: "Il giro più entusiasmante dell'anno"

24 giugno 2017

Prima doppietta Mercedes della stagione in qualifica: Hamilton e Bottas scatteranno dalla prima fila. Lewis è stato straordinario: "È stato uno dei giri più entusiasmanti della stagione. Ho faticato a portare in temperatura le gomme, ma quando sono arrivato all'ultima curva speravo che bastasse. Vorrei ringraziare tutti i fan. La gara domani sarà lunga è difficile ma la prima posizione è la cosa migliore".



Al suo fianco Valtteri: "Speravo nella pole, è deludente il secondo posto ma non è male comunque. Il giro non è stato perfetto, mentre Lewis ha fatto un bel giro".