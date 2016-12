F1, Hamilton: "È stata una battaglia"

29 ottobre 2016

Il duello Hamilton-Rosberg continua anche in Messico. Lewis ha conquistato la pole: "È sempre una battaglia dura, perché bisogna cercare di mettere insieme un giro perfetto quando conta. Oggi era difficile con queste gomme che a volte funzionano al primo giro e a volte al secondo. La pista è migliorata rispetto alla passata stagione, scivola di meno e domani sembra possa essere una pista da gara ed io spero di avere tanti messicani pazzi per me".



Nico, però, si è difeso alla grande conquistato la seconda posizione in griglia: "Un gran giro lo ha fatto Lewis, io sono stato di due decimi e mezzo più lento. Ma quando contava sono riuscito a mettere insieme il giro che mi ha assicurato la prima fila. Non è la pole ma questa posizione mi dà buone opportunità per domani. Per tutto il weekend ho avuto difficoltà per le temperatura delle gomme per il freddo e la macchina è stata un po' nervosa ma alla fine ci sono riuscito".



Un pizzico di delusione per Verstappen che con la sua Red Bull partirà dietro le due Mercedes: "Nella Q2 ero sì più veloce ma con le supersoft mentre gli altri montavano le soft. La macchina si è comportata bene e ha continuato a migliorare. Peccato che non siamo riusciti a mettere insieme un giro perfetto, perché sicuramente sarei stato in prima fila, Ma per domani abbiamo una strategia diversa e vedremo di farla fruttare".