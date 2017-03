F1, Hakkinen torna alla McLaren: sarà "Partner Ambassador"

16 marzo 2017

Ormai a secco dal 2014, la McLaren prova dunque a giocarsi anche la carta Hakkinen per dare una scossa. Una mossa rivolta soprattutto all'area commerciale, che potrebbe avere però anche qualche piccolo risvolto su quella tecnica. Al momento, infatti, non è chiaro quale sarà il suo coinvolgimento nel team di Formula 1. L'unica cosa certa, per ora è che Hakkinen lavorerà a stretto contatto col presidente Zak Brown e con gli uomini del marketing per studiare nuove opportunità di business e partenership per il marchio.



"Ho sempre considerato la McLaren la mia casa in Formula 1 - ha spiegato il finlandese -. Gli ultimi anni non sono stati facili, ma per tornare a vincere ho sempre pensato che sarebbe stata solo una questione di quando e non di se". "La McLaren tornerà a essere grande e io voglio dare il mio contributo per far si che accada - ha aggiunto -. Tornare alla McLaren è stata una decisione facile per me. Non ho mai perso i contatti, conosco un sacco di persone".



Grande l'entusiasmo anche di Zak Brown: "Mika è uno dei miei eroi di tutti i tempi nelel corse. I suoi successi con la McLarene e le sua battaglie con Schumacher sono entrati nella storia della F1. Inoltre è acuto, intelligente, saggio, calmo, arguto e grande fan di questo sport. Sarà una risorsa incredibile nella costruzione del nostro portafoglio di partner e nel ritorno alla piena competitività".