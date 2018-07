F1 Gran Bretagna, Vettel: "Proviamo a interrompere la magia Mercedes"

06/07/2018

Seb ha detto la sua anche sulla nuova zona DRS, posizionata sul rettilineo del traguardo, che potrebbe spingere alcuni piloti a tenere l'ala aperta anche in curva 1: "Dovreste chiedere a Grosjean cosa ne pensa...(il francese era finito a muro in FP1 proprio per non essere riuscito a chiudere il DRS in curva, ndr). Per noi è andata piuttosto bene. Non so se cambi più di tanto per i sorpassi, ma questo lo vedremo domenica. Le temperature alte? Lo sono per tutti, penso che la vera magia sarà riuscire a non far scaldar troppo le gomme".



Ha parlato anche Max Verstappen, al termine di una giornata da dimenticare per lui: "Nelle Libere 1 abbiamo avuto un problema al cambio, ma non so ancora bene di cosa si tratti. Nelle Libere 2 poi sono stato semplicemente troppo veloce per quelle che erano le gomme e le condizioni della pista e sono andato a muro. Le sensazioni generali sono buone, ma come al solito perdiamo un po' troppo tempo in rettilineo perché ci manca velocità di punta".