F1 Gran Bretagna, Vettel: "Mettiamo pressione a Hamilton"

15 luglio 2017

Sebastian Vettel si mostra grintoso al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna: "È stata una giornata positiva, la macchina è andata migliorando e credo che domani in vista della gara potrà andare anche più forte. Hamilton? Era imprendibile, ma io e Kimi siamo alle sue spalle, dovremo mettergli pressione". Sulla stessa linea il compagno di team Raikkonen : "Siamo in due a dargli la caccia, gli daremo del filo da torcere".

Seb prova ad analizzare il suo terzo tempo al termine della Q3: "Mi sono trovato un po' bloccato nel traffico nel mio giro di preparazione e questo mi ha condizionato un po', ma in fondo non ha cambiato moltissimo le cose. Fare secondo e terzo qui direi che è ideale, perché Lewis era veramente irraggiungibile. La cosa più importante è che abbiamo fatto un bel salto in avanti rispetto a ieri".



Soddisfatto anche Raikkonen: "Ci sono le opportunità per vincere domani. Oggi le condizioni erano complicate, poi sono andate migliorando e la macchina la sentivo molto bene. Abbiamo fatto un bel tempo e abbiamo una macchina che va forte, speriamo di dare del filo da torcere a Hamilton. Saremo in due a dargli la caccia, vedremo cosa succederà".