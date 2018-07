F1 Gran Bretagna, Vettel: "Grande vittoria, ho spinto come un pazzo"

08/07/2018

Sebastian Vettel si gode il trionfo a Silverstone e l'allungo in vetta al mondiale di F1: "È stata una grande battaglia, ho spinto come un pazzo. Il sorpasso su Bottas? Credo di averlo sorpreso. Ero preoccupato per il collo, ma poi per l'adrenalina non ho sentito il dolore". Ha fatto mea culpa Raikkonen, per il contatto in avvio con Hamilton: "Ho sbagliato, senza la penalità avrei potuto fare anche meglio di terzo".