F1 Gran Bretagna, Vettel di poche parole: "Gara difficile"

16 luglio 2017

Sebastian Vettel ha pochissima voglia di parlare dopo il settimo posto nel GP di Gran Bretagna: "No, non e' stata colpa dei detriti in pista, non so che problema hanno avuto le gomme - ha detto Seb in riferimento all'incredibile degrado dei suoi pneumatici - È stata una gara difficile fin dall'inizio. Verstappen? Non voglio commentare, non sono io a dover giudicare il suo comportamento". Problemi simili per Raikkonen: "Molta sfortuna".